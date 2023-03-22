Посол США в Украине указала, что ночная атака российских дронов показала заинтересованность Кремля в продолжении боев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине. Об этом свидетельствует ночная атака российских беспилотников.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк напомнила, что еще вчера в Москве говорили о мире.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", - написала дипломат в своем Twitter.

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Ночная атака российских дронов - что известно

Ночью 22 марта армия РФ ударила по украинским городам беспилотниками - всего запустили 21 дрон.

Украинские военные сбили 16 российских БПЛА. При этом в Киевской области зафиксирован "прилет", в результате которого погибли люди. Сообщается о повреждении гражданских объектов.

В свою очередь глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал об атаке россиян на область. Он отметил, что повреждение получил один из объектов инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян на Украину. Он указал, что действия Москвы свидетельствует о том, что Россия не стремится к миру и нужно усилить давление на Кремль.

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