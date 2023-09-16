Пока неизвестно, кто именно может его заменить.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отмечает, что народный депутат Нестор Шуфрич может быть снят с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова.

Об этом Корниенко сказал в комментарии УНИАН, говоря о ситуации вокруг Шуфрича, который подозревается в государственной измене.

"Относительно должности его председателя комитета, я думаю, что, наверное, на ближайшем пленарном заседании этот вопрос будет актуализирован", - отметил Корниенко.

Он напомнил, что есть несколько проектов постановлений по снятию Шуфрича с этой должности.

"Мы разберемся, какая из них меньше всего противоречит Регламенту, потому что они все противоречат Регламенту. Возможно, внесем новую. Мы будем этот вопрос решать", - сказал парламентарий.

Корниенко также отметил, что учитывая избранную Шуфричу меру пресечения, "ждал бы от него заявление на сложение полномочий, председателя комитета как минимум".

"Потому что он просто технически не сможет в ближайшие два месяца быть нормальным председателем комитета, функциональным... Но я не знаю, есть ли у него техническая возможность иметь удаленный доступ к заявкам. Возможно, он через адвоката может передать: написанное от руки и так далее", - сказал Корниенко.

В случае, если Шуфрич этого не сделает, добавил депутат, в законе О комитетах ВР есть достаточно механизмов, чтобы сделать это без его участия. На вопрос, кто может возглавить комитет, первый вице-спикер заметил, что "это уже другой вопрос, давайте сначала снимем Шуфрича".

Также во время мероприятия "Редколлегия. Саммит" Корниенко, говоря о Шуфриче, сказал: "Я надеюсь, что на этой неделе мы его уволим (с должности председателя комитета - УНИАН). И возможно, выведем из комитета".

Главное о деле против Шуфрича

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к Шуфричу. Впоследствии в СБУ сообщили, что он получил подозрение в государственной измене. Правоохранители собрали доказательную базу об антиукраинской деятельности депутата.

Отмечалось, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

В СБУ напомнили, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для осуществления подрывной деятельности против Украины.

По данным следователей, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

В перерыве судебного заседания, на котором Шуфричу избирали меру пресечения, он заявил, что никогда не согласится на обмен, как это было с его коллегой - бывшим народным депутатом Украины, предателем Виктором Медведчуком.

Вас также могут заинтересовать новости: