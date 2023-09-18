Сейчас на сайте Рады еще нет соответствующего постановления, хотя уже есть несколько еще с прошлой сессии ВР.

На этой неделе украинские парламентарии могут проголосовать за снятие подозреваемого в госизмене нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он уточнил, что сейчас на сайте Рады еще нет соответствующего постановления, хотя уже есть несколько еще с прошлой сессии ВР.

"Ну и говорят на этой неделе Рада освободит должность председателя комитета по вопросам свободы слова, которую сейчас занимает Нестор Шуфрич", - отметил он.

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Дело Шуфрича - детали

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад правоохранители провели обыски у Шуфрича. Ему вручили подозрение в государственной измене. По данным СБУ, сейчас собрана доказательная база по антиукраинской деятельности депутата. Он выполнял задачи экс-секретаря СНБО Владимира Сивковича, а ныне агента ФСБ. Одной из таких задач была подрывная деятельность в информационной сфере.

Впоследствии суд избрал Шуфричу меру пресечения - содержание под стражей без альтернативы залога. Наручники ему надели прямо в зале суда.

Во время судебного заседания депутат заявил, что никогда не согласится на обмен с РФ. Он подчеркнул, что является"украинцем в душе, украинцем по сути".

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