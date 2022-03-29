Президент спрашивает у стран Европы: разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго?

Президент Украины Владимир Зеленский категорически против того, чтобы возможность введения нефтяного эмбарго против Российской Федерации произошло лишь в случае применения химического оружия.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов – мол, если российские войска сделают что-то, то тогда будет какой-то ответ...",- заявил Зеленский.

"Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны мощные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась. Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточение санкций, например в виде эмбарго на поставки российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов", - подчеркнул президент.

"Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать... А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяное эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?" - заявил Зеленский.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что российские оккупационные войска готовят химические атаки в Украине. Они рассказали, что делать в случае такой атаки.

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