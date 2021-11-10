Российская сторона нарушила дипломатический протокол, отметил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В среду, 10 ноября, Российская Федерация во время заседания Трехсторонней контактной группы для разрешения конфликта на Донбассе (РФ, Украина, ОБСЕ) российская сторона устроила демарш.

Россияне заранее не были настроены на результат, нарушили конфиденциальность переговоров и дипломатический протокол, рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "РБК-Украина".

"Еще шло и идет заседание ТКГ, а основные выводы по нему уже были сделаны на брифинге Марии Захаровой, спикера российского МИД. Видно, что это подготовленный демарш со стороны РФ", – заявил собеседник.

По его мнению, РФ пытается "очернить" будущую встречу по Донбассу во Франции.

Читайте такжеКак быстро остановить войну на Донбассе и за 5 минут освободить Крым: Арестович раскрыл "рецепт""Они сбивают возможные ожидания и перекидывают вину на нас. Частично можно сказать, что нагнетание этой истерии связано с военной активностью и якобы желанием Украины решить проблему Донбасса силовым путем", – добавил спикер.

Арестович обратил внимание на то, что российский МИД и Минобороны РФ называют учения НАТО в Черном море "военным осваиванием территории Украины", чтобы якобы обеспечить разрешение конфликта на части востока Украины военным путем.

"Если совсем уходить в конспирологию, то теоретически это можно понять, как информационную подготовку обострения на Донбассе с их стороны. Чтобы сформировать общественное мнение, в том числе международное, что якобы мы там что-то начали. Но это глубокая конспирология", – рассказал он.

Ранее стало известно, что делегации Франции и РФ проведут встречу на полях Международной конференции по Ливии в Париже. Во время мероприятия стороны, в частности, планируют обсудить ситуацию в Украине.

Автор: Екатерина Присяжнюк