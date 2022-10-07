Кроме того, военные смогут получить право на зарубежные отпуска, чтобы увидеть родных.

В Верховной Раде предлагают засчитывать время прохождения военной службы в стаж работы для назначения пенсий на льготных условиях – из расчета один месяц службы за три месяца работы. Кроме того, предлагается предоставить военным право выезда за границу с целью проведать членов семьи за счет уже предусмотренного в действующем законодательстве дополнительного отпуска для военнослужащих во время военного положения.

Об этом заявил с трибуны ВР председатель депутатской группы "Партия "За майбутне" Тарас Батенко. Соответствующий законопроект группа уже зарегистрировала в парламенте.

"Первоочередной задачей украинского парламента в условиях борьбы с агрессором должно быть достойно отмечать вклад наших защитников и защитниц в оборону и освобождение наших земель. С этой целью наша депутатская группа "За майбутне" подготовила соответствующий законопроект, в котором мы предлагаем со времени его принятия начать засчитывать один месяц службы военных в зонах боевых действий за три месяца при исчислении выслуги лет, выслуги для назначения пенсий, стажа работы. Один месяц на фронте – за три месяца работы. Самоотверженность и героизм украинских защитников и защитниц, которыми восхищается весь цивилизованный мир, заслуживают быть должным образом отмеченными государством", – заявил Тарас Батенко.

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Также, по словам народного депутата, законопроєктом предлагается предоставить военнослужащим право выезда за границу с целью навестить родных за счет уже предусмотренного в действующем законодательстве отпуска для военнослужащих во время военного положения.

"Кроме этого, мы предлагаем предоставить право военнослужащим, которые длительное время находятся на передовой, использовать предусмотренную для них отпуск на проведование членов их семей, если такие находятся за рубежом. Ведь военнослужащие – это едва ли не единственная категория граждан, которая больше всего заслуживает право выезда за границу. Многие из них пошли в армию добровольно и месяцами находился на передовой, они должны получить возможность встретиться со своими семьями, которые находятся за рубежом", – отметил Тарас Батенко.