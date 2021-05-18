Депутат играл в логическую игру на смартфоне.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Пономарев во время заседания Верховной Рады во вторник, 18 мая, не на шутку увлекся логической игрой на смартфоне.

Фотоподтверждение этому опубликовал «Апостроф».

Отмечается, что народный избранник играл в логическую игру на своем смартфоне минимум пол часа.

Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымских татар. По этому случаю в Верховной Раде депутаты почтили погибших во время депортации минутой молчания.

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Автор: Катерина Шварц