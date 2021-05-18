Нардеп увлекся игрой на смартфоне / фото apostrophe.ua
Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Пономарев во время заседания Верховной Рады во вторник, 18 мая, не на шутку увлекся логической игрой на смартфоне.
Фотоподтверждение этому опубликовал «Апостроф».
Отмечается, что народный избранник играл в логическую игру на своем смартфоне минимум пол часа.
Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымских татар. По этому случаю в Верховной Раде депутаты почтили погибших во время депортации минутой молчания.
Нардеп увлекся игрой на смартфоне / фото apostrophe.ua
Нардеп увлекся игрой на смартфоне / фото apostrophe.ua
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