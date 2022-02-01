Председатель ВР отметил, что Россия создала последний кризис своим ультиматумом.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что украинцев "не должны убаюкивать последние заявления, звучащие из Москвы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сессию парламента.

Стефанчук отметил, что Украине было приятно слышать, что Россия не имеет и никогда не имела намерения нападать на Украину, если бы не то, что "та же Россия создала последний кризис своим ультиматумом, если бы не то, что из Кремля постоянно звучат призывы о едином народе, если бы не гибридная война, которая длится в Украине уже 8 лет, если бы не продолжалось накопление российских войск на границе нашего государства".

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По его словам, несмотря на то, что Россия своей агрессией хочет помешать планам Украины, "хочу отметить, что мы уверены в своем единстве, сплоченности и идентичности и безвозвратном выборе украинского народа относительно собственной государственности и европейского курса".

Стефанчук подчеркнул, что Украина никогда не даст поставить под сомнение право выбирать свое направление развития.

Он считает, что активные действия международных партнеров дают надежду, что дипломатия способна остановить угрозу, которую создает Российская Федерация для Украины.

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

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