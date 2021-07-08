фото ua.depositphotos.com

Отказ НАК Нафтогаз Украины от закупок через систему Prozorro ставит под вопрос необходимость компании нынешнего состава наблюдательного совета.

Об этом написал депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан, комментируя пост в Facebook директора по трансформационным процессам группы Нафтогаз Отто Ватерландера с сообщением об изменениях в закупочной политике НАК.

"Украина делала реформу публичных закупок в соответствии с рекомендациями OECD. Система Prozorro признана одной из лучших систем в мире для проведения закупок. А еще Украина делала реформу корпоративного управления согласно принципам того же OECD. Если Нафтогаз не хочет использовать Prozorro для закупок, то может ему и Наблюдательный совет такой дорогостоящий не нужен? Если вы декларируете прозрачность и использование лучших практик управления, то путь в обход системы Prozorro – ошибочный путь", - заявил Алексей Мовчан.

Ранее СМИ писали о том, что директор по трансформационным процессам группы Нафтогаз Отто Ватерландер инициировал отказ НАК "Нафтогаз Украины" от закупок через систему Prozorro.

Также ранее стало известно, что несмотря на убытки в размере почти 700 млн долларов в 2020 году, топ-менеджмент Нафтогаза получил 30 млн долларов бонусов за свою работу в прошлом году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь