Кучеренко отмечает, что руководство "Укрнафтобуріння" продолжает получать миллионные гонорары "за свою бездеятельность", пока государство несет многомиллиардные убытки.

Народный депутат, первый замглавы Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко направил обращение главе "Укрнафты" Сергею Корецкому по поводу деятельности дочерней компании "Укрнафтобуріння" (УНБ), в частности, действий ее топ-менеджмента. Эта компания была передана в управление "Укрнафты" решением АРМА,.

Об этом он написал в своем Facebook. По словам нардепа, УНБ всего за полгода после национализации лишили разрешения на добычу газа и нефти на Сахалинском месторождении, что имеет признаки рейдерского захвата.

Кучеренко отмечает, что при этом руководство "Укрнафтобуріння" продолжает получать миллионные гонорары "за свою бездеятельность", пока государство несет многомиллиардные убытки.

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"Мне не хочется верить, что господин Корецкий самостоятельно мог назначить такую ​​"нулевую команду" и управление таким сверхважным объектом! Мне не хочется верить в то, что он понимает до конца какую ответственность в результате он взял на себя и какова была конечная цель авторов этого сценария, следы к которым, как всегда, ведут в здание на Банковой", — написал Кучеренко.

В связи с этим нардеп говорит, что в своем обращении решил задать несколько вопросов главе "Укрнафты", а именно:

Какой размер зарплаты главы УНБ Олега Мальчика и других членов правления?

Понижались ли зарплаты Мальчика и других членов правления после остановки добычи с декабря 2023 года, а если нет, то почему?

Забронированы ли Мальчик и другие члены правления компании от мобилизации, а если да, то на каком основании и в соответствии с каким приказом органа госвласти?

Присутствовал ли Мальчик на судебном заседании 28 ноября 2023, когда было принято решение относительно спецразрешения, после которого была остановлена добыча компанией "Укрнафтобуріння" на Сахалинском месторождении?

Давала ли "Укрнафта" оценку относительно независимости обеспечения УНБ юридическим сопровождением по этому делу и были ли выданы разрешения на его ведение?

Правдива ли информация о том, что Мальчик 28 ноября пребывал в командировке за границей и если да, то с какой целью и была ли согласована смета с АРМА?

Был ли Корецкий проинформирован о том, что указанная командировка Мальчика была осуществлена с личной целью, а если да, то какие меры были предприняты из-за признаков нецелевого использования рабочего времени и денег предприятия?

Какая позиция "Укрнафты" относительно заявления "Укрнафтобуріння" о пересмотре постновления Шестого апелляционного административного суда (производство 2а-7778/09/2670) и какая позиция компании по поводу признаков "затягивания" рассмотрения дела?

Кучеренко также пообещал сообщить об ответе "Укрнафты".