Арахамия отметил, что у него есть телефонное подтверждение написания Юрченко заявления о выходе из фракции.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг депутата с их фракции Александра Юрченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос, как история вокруг Юрченко может закончиться для него самого и для "Слуги народа", сказал Арахамия:

"Я считаю, что если он виноват, там действительно эти видео, и это будет доказано в суде, – то я считаю, что его надо просто за решетку".

Арахамия также отметил, что у него на руках нет заявления Юрченко о выходе из фракции.

"Но у меня есть телефонное подтверждение, что он такое заявление написал, и когда будет возможность, сегодня ее передаст. Если он сегодня это передает, я сегодня регистрирую в нашем внутреннем документообороте, и тогда завтра председатель ВР Дмитрий Разумков может объявить, что он исключен из фракции "Слуга народа", - сказал он.

Коррупционный скандал с нардепом Юрченко

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк выступил на заседании Согласительного совета с предложением вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу якобы вымогательстве взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

Сегодня, 15 сентября, Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом Украины.

По данным следствия, помощник нардепа выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве в предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Сейчас в ВАКС подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Татьяна Поляковская