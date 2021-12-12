По словам вице-президента Европейской комиссии, на встрече G7 все были едины в том, чтобы стать на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что всё, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь для России высокую цену.

Об этом говорится в официальном заявлении Борреля по результатам встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

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"Сегодня на этом собрании крупных демократических стран я представляю Европейский Союз в целом. Важным вопросом была ситуация на восточной границе Европы, в Украине, где Россия собирает войска. Это представляет собой угрозу", - отметил Боррель.

По его словам, на встрече G7 все были едины в том, чтобы стать на поддержку Украины, в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

"Мы работаем в режиме сдерживания, чтобы дать России понять, что всё, что может представлять собой атаку на Украину, будет иметь высокую цену. Мы все вместе поддерживаем Украину", - заявил Боррель.

Поддержка Украины:

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) 11 декабря на встрече в Ливерпуле обсудили поддержку Украины против агрессии России, отношения с Китаем, иранскую ядерную программу и вопросы глобального распределения вакцин против коронавируса.

На встрече Великобритания, которая сейчас председательствует в G7, призвала выступить единым фронтом против стран-агрессоров.

Автор: Инна Андалицкая