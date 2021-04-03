Пандемия усложняет организацию личных встреч.

Украинские дипломаты и представители Офиса президента работают над организацией встречи президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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«И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так же как и над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину», — отметила Маркарова.

Она добавила, что пандемия усложняет организацию личных встреч.

«Давайте еще раз не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID-19», — отметила Маркарова.

Встреча Байдена с Зеленским

3 марта 2021 года Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена совершить визит в Украину и принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании 30-й годовщины Независимости Украины в августе.

25 марта 2021 года внештатный советник Зеленского Эндрю Мак заявил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут очную встречу после улучшения ситуации с коронавирусом.

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Автор: Елена Коваленко