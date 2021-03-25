Советник Зеленского рассказал, чем нынешний президент США отличается от предыдущего.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут очную встречу после улучшения ситуации с коронавирусом.

Такой прогноз озвучил внештатный советник Зеленского Эндрю Мак в эфире телеканала "Дом".

Он убежден, что страны вернутся к нормальным отношениям.

"Думаю, администрация Байдена и сам президент будут проводить обсуждения и переговоры с президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем возобновится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон", - отметил Мак.

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Он подчеркнул, что единственная причина, по которой этого пока не происходит, – пандемия COVID-19.

"Пока что с момента смены американской администрации ни один из мировых лидеров не смог нанести визит в Вашингтон из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - пояснил советник президента.

Байден, по словам Мака, в отличие от Трампа, понимает сложности происходящего в Украине.

"Президент Трамп - политик совсем другого типа: он был бизнесменом, застройщиком и действительно не понимал всей сложности происходящего в Украине. Тогда как президент Байден давно "в теме", он много лет занимается этими вопросами и уделяет им большое внимание. Так что, на мой взгляд, лидеры наших стран очень хорошо поладят", - уверен внештатный советник Владимира Зеленского.

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Автор: Юрий Годован