Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут очную встречу после улучшения ситуации с коронавирусом.
Такой прогноз озвучил внештатный советник Зеленского Эндрю Мак в эфире телеканала "Дом".
Он убежден, что страны вернутся к нормальным отношениям.
"Думаю, администрация Байдена и сам президент будут проводить обсуждения и переговоры с президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем возобновится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон", - отметил Мак.
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Он подчеркнул, что единственная причина, по которой этого пока не происходит, – пандемия COVID-19.
"Пока что с момента смены американской администрации ни один из мировых лидеров не смог нанести визит в Вашингтон из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - пояснил советник президента.
Байден, по словам Мака, в отличие от Трампа, понимает сложности происходящего в Украине.
"Президент Трамп - политик совсем другого типа: он был бизнесменом, застройщиком и действительно не понимал всей сложности происходящего в Украине. Тогда как президент Байден давно "в теме", он много лет занимается этими вопросами и уделяет им большое внимание. Так что, на мой взгляд, лидеры наших стран очень хорошо поладят", - уверен внештатный советник Владимира Зеленского.
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