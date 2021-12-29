Стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

Расследование о резиденции "Межигорье" завершено, она передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины и его сына в завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем"), ч. 5 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, а его сына - по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

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"29 декабря 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2002-2013 экс-президент вместе со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

В рамках расследования НАБУ был инициирован арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем эти объекты по решению суда передали АРМА.

"25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда предоставил разрешение на осуществление заочного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, что в конечном итоге позволило завершить следствие. Кроме того, обоим подозреваемым ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - напомнили в Бюро.

В случае признания вины, отметили в НАБУ, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также в Бюро напомнили, что расследуют это дело с декабря 2019 года. С момента бегства экс-президента и его сына в Российскую Федерацию в 2014 году и до декабря 2019-го дело расследовала Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией "Межигорье". 13 октября ВАКС по этому же делу заочно арестовал Александра Януковича, сына Виктора Януковича.