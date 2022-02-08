"Северный поток-2" - это такая проблема для Европы, не только для Украины, заявил министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в случае вторжения России в Украину на проекте "Северный поток-2" будет поставлен крест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии.

"Северный поток-2" - это проблема безопасности для Европы, не только для Украины... Для нас есть позитивные сигналы, что есть определенный консенсус, что не нужно спешить с его сертификацией, а во-вторых - военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", - подчеркнул Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 20 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть ограничительные меры против "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

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