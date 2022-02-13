Главы воеводских администраций в Польше рассматривают возможность принятия беженцев из Украины из-за возможного российского вторжения.

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский сообщил, что главы воеводских администраций в Польше рассматривают возможность принятия беженцев из Украины, сообщает Польское радио.

"Это очевидно, что в связи с ситуацией в Украине мы хотим подготовиться ко всем возможным сценариям. Один из них - это действия глав воеводских администраций, связанные с возможным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного взрыва конфликта будут искать безопасного убежища в нашей стране", - написал глава Министерства внутренних дел и администрации в Твиттере.

В связи с возможным российским вторжения в Украину Министерство иностранных дел Польши не рекомендует поездки в Украину. В своем сообщении ведомство советует воздержаться от путешествий в Крым и Донбасс.

Издание напоминает, что на прошлой неделе несколько государств призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, немедленно оттуда уехать. Некоторые государства решили эвакуировать из Украины свой дипломатический персонал.

Как подчеркнул американский госсекретарь Энтони Блинкен, угроза российского вторжения в Украину очень высока. Но, добавил американский политик, дипломатический путь решения кризиса вокруг Украины остается открытым.

Вас также могут заинтересовать новости: