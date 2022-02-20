Россия до сих пор не объяснила невыполнение Минских соглашений со своей стороны, подчеркнули в Офисе президента Украины.

В России обвинили Украину в нежелании выполнять Минские соглашения, хотя наша страна сделала куда больше для дипломатического разрешения конфликта.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

"Но любой переговорный процесс - это дорога с двухсторонним движением, дорога к поиску приемлемого сторонам компромисса. Но если оценивать, какая из сторон больше старается пройти по этому пути, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше", - сказал Подоляк.

По его словам, Россия до сих пор не объяснила невыполнение Минских соглашений со своей стороны. Речь идет, в частности, о блокировании работы КПВВ на Донбассе, не допуске представителей Красного Креста на временно оккупированные территории Украины и нарушение режима "тишины".

"О чём все это говорит? Минский формат очень зависит от некоторой нелогичности Минских документов. Перемешивание пунктов по безопасности, по гуманитарной сфере и по политике и стало тем, что сейчас приводит к заболачиванию переговорного процесса", - отметил Подоляк.

В то же время он добавил, Украина настаивает на проведении встречи лидеров в рамках нормандского формата, чтобы вернуться к переговорам.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина не верят в выполнение Минских соглашений со стороны Украины. "Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений, которые Россия не выполняет. Лавров в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе", который якобы можно урегулировать путем прямого диалога Киева и пророссийских боевиков.

Логика Минских соглашений заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Россия сознательно разрушает Минские договоренности через раздачу паспортов жителям Донбасса.

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