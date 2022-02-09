Они предупредили Россию о последствиях, если та нападет на Украину.

В Берлине состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуды.

Об этом пишет DW.

Политики встретились после переговоров с лидерами США, России и Украины. Они обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины.

По словам Шольца, размещение российских войск на границе очень беспокоит их.

Читайте такжеГлавы МИД Украины и Франции назвали шаг, который Россия может сделать для деэскалации"Наша общая цель - избежать войны в Европе. Наша позиция состоит в том, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане", - сказал он.

Президент Польши Дуда заявил, что они не откажутся от своих усилий по снижению напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.

"Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже сказал, это сейчас наша главная задача. Я верю, что мы ее добьемся. На мой взгляд, самое главное сегодня - это единство и солидарность", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она длилась два часа.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил необходимости поиска "гарантий безопасности", которые будут устраивать всех на европейском континенте.

После переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации вокруг Украины.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом с невступления Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.