Темой переговоров в формате Веймарского треугольника станут вопросы безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в формате Веймарского треугольника в Берлине.

Об этом заявил глава кабинета Дуды Павел Шрот, передает польское агентство RMF24.

По его словам, встреча состоится во вторник, 8 февраля, днем ​​или вечером. Стороны планируют обсудить вопросы безопасность в Центральной и Восточной Европе.

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявлял, что темой предстоящих переговоров станет Украина.

"И Франция, и Германия, и Польша предпринимают разного рода действия (относительно ситуации в Украине - УНИАН). ... Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех великих европейских государств стоит обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине" - сказал Кумоч.

Он подчеркнул, что у всех трех стран есть желание впервые за долгое время встретиться в формуле Веймарского треугольника.

Читайте такжеВ Марокко ребенка 5 дней пытались спасти из колодца: он не выжил (фоторепортаж)Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности проведения трехсторонней встречи с Польшей и Германией по ситуации в Украине.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю провел с Макроном телефонный разговор. В тот же день президент Франции провел телефонные разговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и российским лидером Владимиром Путиным.

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