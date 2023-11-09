Согласно полученным результатам опроса, пятая часть украинцев - 20,6% убеждены, что Украина вступит в ЕС за два года.

Более 60% украинцев считают, что наша страна может вступить в Евросоюз менее чем за 10 лет. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса, проведенного с 28 сентября по 4 октября 2023 года соцслужбой Центра Разумкова по заказу ZN.UA.

Итак, суммарно 60,5% участников социсследования считают, что наша страна может вступить в Евросоюз менее чем за 10 лет, 54,8% предполагают, что это произойдет до 2030 года, на который, говоря о расширении ЕС, ориентировал и членов самого Союза, и Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Согласно полученным результатам опроса, пятая часть украинцев - 20,6% убеждены, что Украина вступит в ЕС за два года.

Видео дня

Выбрали вариант "Трудно ответить" или отказались от ответа более четверти респондентов (27,8%). А 6,1% сказали, что Украина никогда не вступит в ЕС.

Обнародованные результаты демонстрируют, что начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС в рейтинге желаний украинцев на ближайший год - сразу за успехами на фронте и приглашением в НАТО: этот пункт выбрали более четверти респондентов (26,8%).

Больше всего надежд украинцы возлагают на то, что в процессе вступления и приобретения членства в ЕС в Украине уменьшится коррупция: этот ответ выбрали 34% опрошенных. Для 31% позитив в том, что Украина получит доступ к структурным фондам ЕС, что поможет нашим регионам. Более четверти респондентов - 26,2% уверены, что членство в Евросоюзе - это гарантия безопасности Украины. Более чем для пятой части украинцев - 21,8% - членство в ЕС важно, поскольку предоставляет больше возможностей для трудоустройства в других европейских странах.

А для 18,8% опрошенных важно то, что Украина де-юре станет частью западного мира и это будет еще одной защитой от "русского мира".

На вопрос "Что вас больше всего пугает в будущем членстве Украины в ЕС?" 32% сказали, что рост цен. На втором месте среди причин для опасений - увеличение "оттока мозгов" из Украины после ее вступления в ЕС. Эта проблема беспокоит почти четверть наших соотечественников - 24,1%. Вероятный "диктат" Брюсселя и частичная потеря суверенитета Украины пугает 21,9% наших сограждан. Необходимость принимать мигрантов из других стран в случае любого конфликта и "миграционного кризиса" пугает 18,3% украинцев. Необходимость толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу среди своих страхов отметили 13,7% участников нашего опроса.

При этом почти четверть (24,1%) опрошенных ответили, что без всякого страха смотрят в европейское будущее.

Опрос проводился методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Вступление Украины в ЕС - подробности

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Она отметила, что Киев выполнил более 90% необходимых для этого реформ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление председатели Еврокомиссии о рекомендациях начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, назвав это "правильным" шагом истории.

Вас также могут заинтересовать новости: