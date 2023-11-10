При этом Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии деньги, но эти два вопроса якобы не связаны между собой.

Венгрия против начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время своего выступления на государственном радио в пятницу, пишет Reuters.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии", - сказал он.

При этом Орбан отметил, что Брюссель "должен Венгрии деньги", но отрицает, что вопрос Украины как-то связан со спором между Брюсселем и Будапештом относительно миллиардов евро из бюджета ЕС, выделение которых для Венгрии было приостановлено из-за проблем с верховенством права в этой стране.

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"Я хотел бы четко отметить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Это не может быть связано с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", – заявил он.

Reuters отмечает, что в этом году Венгрия имеет экономическую стагнацию и рост бюджетного дефицита, поскольку страна пытается преодолеть самую высокую в ЕС инфляцию в более чем 25% в первом квартале.

Это происходит на фоне постоянных ожесточенных споров с органами ЕС из-за усиления Будапештом государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами, а также из-за закона, который, как полагают, нарушает права представителей ЛГБТ-сообщества.

Перспективы членства Украины в ЕС

Как писал УНИАН, на днях СМИ узнали, что Европейская комиссия намерена порекомендовать государствам-членам ЕС начать официальные переговоры с Украиной о процессе приобретения членства. Однако на этом пути Украине еще предстоит выполнить ряд условий, в частности, по защите прав нацменьшинств, борьбе с коррупцией и тому подобное.

По данным журналистов, Украина уже выполнила 4 из 7 условий, которые ЕС выдвигал на пути к членству. В частности речь идет об улучшении процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины, создании высшей квалификационной комиссии судей Украины, коррекции законодательства о борьбе с отмыванием денег, приведении в соответствие с нормами ЕС законодательства относительно медиаотрасли.

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