Богдан Петренко

Начало судебного процесса над Виктором Медведчуком нарушило много вопросов. И к тому, как эту историю начали. И к тем, кто раньше ее не начинал. И даже сколько весит 300 миллионов гривен, если собрать эту сумму тисячегривневыми купюрами. И вот еще одно. Важное. На скольких украинских пленных можно Медведчука обменять?

Собственно, ответ будет прост: ни на сколько. Ведь из заинтересованных в таком обмене – только сами наши пленные во вражеских подвалах. Другие на это просто не пойдут.

Путину важно не кумовство, а способность Медведчука влиять на внутренние украинские процессы для реализации российских интересов

Первое - Москва не будет так "палиться". Ртом пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Кремль уже заявил, что Медведчук и все, что связано с ним – это внутриукраинское дело. А Россия, по его словам, вообще никогда не вмешивалась в наши дела. Оставим вторую часть фразы будущему Нюрнбергу над российским нацизмом, но формально РФ не будет признавать Медведчука своей «пятой колонной» или «российским политзаключенным киевского режима». Потому что это станет еще одним доказательством прямого вмешательства в наши дела – иметь «под собой» лидера второй по количеству депутатов фракции парламента.

Второе - ценен ли Медведчук сам по себе для Москвы? Можно хоть «стопяццот» раз говорить, что он «кум Путина». Но самому Путину важно не кумовство, а способность Медведчука влиять на внутренние украинские процессы для реализации российских интересов. И если Виктор Владимирович потеряет такие возможности, то единственное, на что он сможет рассчитывать, это на классическое - «денег нет, но вы держитесь там». Своих Москва не бросает лишь в сказочках для детей. Технология "ихтамнет" в действии. Да и учитывая гиперантирейтинг, думаю, что для Москвы удобнее, чтобы Медведчука «прессовали» в Украине. Такая себе демонстрация преследований оппонентов «киевского режима» в Украине.

Вероятно, уже сейчас отдельные политики, учитывая "тонущего Медведчука", будут действовать не на то, чтобы его вытащить из "болота". Нет. Они надеются на то, что они станут новыми медведчуками – найти выходы на Кремль, чтобы подороже продавать собственную страну. И нечего удивляться: пока есть пророссийский электорат, будут новые медведчуки.

Украинская власть пока вряд ли бы согласилась обменять Медведчука. Если его публично «прессовать», то всегда можно получать электоральные бонусы

В такой ситуации и самому лидеру ОПЗЖ выгодно сидеть под домашним арестом и демонстрировать свое влияние в Киеве, чем быть «на пенсии» в Ростове. Потому Медведчук и не сбежал из Украины. Есть влияние - есть русские бабки. Нет влияния – придется жить на даче с поварихой.

И третье. Сама украинская власть пока вряд ли бы согласилась обменять Медведчука. Он же - самый демонизированный украинский политик. И если его публично «прессовать», то всегда можно получать электоральные бонусы. Даже если его так и не посадят (в чем многие эксперты же сомневаются), сам факт преследования создает представление о том, что «справедливость восторжествовала». Поддержка если не будет расти, то по крайней мере не будет падать. Тему «хлеба и зрелищ» еще никто не отменял. Поэтому, пока можно снимать сливки с дела Медведчука, власть их будет снимать.

А это говорит о том, что нас ожидает долговременный сериал. Сериал, в котором начало было интригующим, а конец будет зависеть от того, будет ли у его продюсеров желание снимать до логического завершения, или же за это время у них родится новый сценарий нового сериала.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма

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