Василий Мокан уходит с должности по собственному желанию.

Правительство планирует рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде.

Читайте такжеРазумков рассказал, когда Рада может рассмотреть отставку СтепановаОб этом сообщается на Правительственном портале.

«В течение двух недель будет обнародована новая кандидатура представителя правительства в законодательном органе страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан занимает соответствующую должность с апреля прошлого года.

В свою очередь, Мокан в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в ВР по собственному желанию.

«С премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за насыщенные 13,5 месяца работы. Кто станет преемником на посту - решение за Кабмином», - отметил он.

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Автор: Инна Андалицкая