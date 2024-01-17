Нарушением Конституции является добавление ТЦК дополнительных полномочий, а также возможность мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какие пункты в правительственном законопроекте о мобилизации, который Кабмин 14 декабря отправил на доработку, могут ограничивать права человека. Об этом он рассказал в интервью "НВ".

Так, по его словам, прямые нарушения Конституции касаются того, что в предложенной редакции законопроекта добавляются дополнительные полномочия ТЦК.

Лубинец отмечает, что ТЦК — это военные подразделения, а согласно нормам Конституции Украины, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус.

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"Если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины, — это Национальная полиция в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные", - подчеркнул омбудсмен.

Второе нарушение касается нормы о том, что руководитель ТЦК своим решением может влиять на то, будет ли гражданин Украины распоряжаться своим имуществом в полном объеме или нет.

"Это нонсенс, когда военный принимает решение, что кто-то не может продать свою квартиру. Для этого, опять же, есть соответствующие органы исполнительной власти", - отметил Лубинец.

Третье предостережение омбудсмена касалось лиц с инвалидностью третьей группы, которых законопроект предлагает привлекать в армию. Он отметил, что эта норма обосновывалась тем, что очень много граждан Украины воспользовались незаконным правом и через коррупционную составляющую получили справку о том, что они инвалиды третьей группы.

В то же время, он напомнил, что есть отдельная конвенция ООН и отдельное законодательство, которое это регулирует.

"Вы не можете просто взять и нарушить наши международные обязательства", - подчеркнул омбудсмен.

Кроме того, Лубинец рассказал, что предлагал на уровне закона прописать как подлежащих мобилизации граждан, которые отбывают наказание в исправительных колониях.

"Мы посетили около 50% исправительных колоний в Украине. Не было ни одной колонии, где бы к моим сотрудникам не подходили ребята, которые там находятся, и говорили: "У меня легкая статья, я неосознанно совершил уголовное преступление (разные есть случаи), я готов пойти в ВСУ, дайте мне такую возможность". Даже были такие, которые говорили, что если это не будет засчитываться как отбывание наказания, то они готовы после этого вернуться добывать свой срок здесь: "Но дайте мне возможность тоже участвовать в защите своего государства", - отметил Лубинец.

По его словам, это возможно прописать на уровне закона. Нужно два условия: первое — гражданин Украины, который в таком статусе, хочет попасть в соответствующее подразделение; второе — соответствующее подразделение готово взять к себе такого гражданина Украины.

Он отметил, что общество должно поддерживать идею о мобилизации, но это надо делать исключительно законным способом.

Законопроект о мобилизации - что известно

В декабре 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Однако после обсуждения законопроект отозвали для доработки, поскольку ряд тезисов вызвал бурную реакцию общества. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть ряд норм, противоречащих Конституции.

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