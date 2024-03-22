Профильный комитет ВР поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки определился относительно поправок к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования от мобилизации.

Об этом сообщила член этого комитета, народный депутат Ирина Фриз в соцсети. По ее словам, комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения (бюджетная и коммерческая).

Она отметила, что поддержана комитетская правка об отсрочке от мобилизации в отношении присматривающих, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических недостатков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей).

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Также речь идет о смотрителях, имеющих одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Также в перечне тех, кто будет иметь отсрочку от мобилизации есть члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

Фриз сообщила, что комитет не поддержал отсрочку для:

лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР;

сотрудников МИД и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный посол;

лицам, которые являются религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций.

Она отмечает, что члены комитета считают, что этот вопрос надо урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности несмотря на религиозные и другие убеждения.

Также не поддержана отсрочка для работников внешкольного образования; для неполнородных братьев/сестер; для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Фриз отмечает, что сегодня комитет рассматривал 260 поправок к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. По ее словам, остановились на поправке 2105 (всего к законопроекту подано 4195 поправок - УНИАН). А следующее заседание комитета будет в понедельник 25 марта.

Законопроект о мобилизации

Без решения профильного комитета законопроект о мобилизации, который правительство в конце января передало в парламент, не может выноситься на рассмотрение парламента. В то же время решение комитета является рекомендательным для Рады и окончательное решение будет приниматься в сессионном зале во время голосования и в некоторых вопросах оно может не совпадать с решением комитета.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности, обороны и разведки Рады решил какие категории военнообязанных будут иметь отсрочку. Речь идет, в частности, о работниках органов государственной власти и местного самоуправления; лицах с инвалидностью; лицах, на иждивении которых находятся трое и более детей до 18 лет; тех, кто содержит ребенка единолично, если второй из родителей умер, лишен родительских прав, пропал без вести, постоянно находится за границей; опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет; занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или женой (мужем); ученых и работников учреждений высшего и предвысшего образования; тех, чьи родственники пропали без вести; тех, чьи близкие родственники погибли; освобожденных из плена.

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