Верховная Рада поддержала в целом проект закона (№10062) о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическое получение удостоверения участника боевых действий. И некоторые пункты из него вызывали беспокойство граждан. Речь не только о том, что этот документ - часть закона, регулирующего, как будет проходить мобилизация в 2024 году. Но и в том, что в некоторые моменты содержат пренебрежение правами человека и нормами о конфиденциальности информации.

Начался процесс цифровизации с образования реестра "Оберіг", который запустили почти в начале полномасштабной войны, 28 марта 2022 года (но фактически эта электронная база данных для хранения информации по военному учету свои функции не выполняла). Цель таких изменений достаточно актуальная - уменьшение коррупции, ликвидация излишней бюрократии и очередей по справки, перевод в электронную форму огромного бумажного архива в ТЦК. Также положительным моментом является то, что после реформы военнообязанные, призывники смогут подавать сведения о себе в ТЦК онлайн.

Но реальность, как часто бывает при принятии новых законов, оказывается далека от ожиданий.

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Так "Оберіг" должен получать информацию из ЗАГС, ГМС, ГНС, МОН, Минздрава, Пенсионного фонда, офиса Генерального прокурора, ГСАУ, но при этом согласие на обработку персональных данных для наполнения и актуализации реестра запрашиваться не будет. Поскольку, по словам тех, кто его создал, это "не нужно". То есть, фактически без вашего согласия ТЦК, Генштаб и Минобороны могут получать информацию о вас "благодаря взаимодействию различных информационных ресурсов органов власти".

Более того, новым законопроектом перечень персональных данных расширился и стал содержать также данные о номерах телефонов, адресах электронной почты, владение иностранными языками, наличие водительского удостоверения, права на владение оружием, результаты медицинского освидетельствования и об участии гражданина в боевых действиях, сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации, сведения об удостоверении тракториста-машиниста... И вся эта информация, начиная с 17-тилетнего возраста человека.

Уже много шло разговоров о том, что этот момент противоречит ст. 32 Конституции Украины, которой запрещается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме исключительных случаев. Например, обработка персональных данных насчет состояния здоровья - очень чувствительная информация. А ее (среди прочих) хотят разрешить собирать без согласия, формируя достаточно подробную базу данных о человеке, вмешиваясь фактически в каждую сферу его частной жизни бесконтрольно, без согласия и неизвестно, в течение какого срока.

То есть, на практике мы видим ситуацию, когда лицо, давая разрешение на обработку своих данных одним органом на разрешенные им и предусмотренные законом цели, получит непредсказуемый результат. Поскольку информация о нем будет обрабатываться другими органами и вовсе не с той целью, на которую субъект персональных данных давал разрешение. И почему-то забывается принцип, высказанный в свое время Конституционным судом, что право на частную и семейную жизнь рассматривается как право физического лица на автономное бытие, независимо от государства, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

...на практике мы видим ситуацию, когда лицо, давая разрешение на обработку своих данных одним органом на разрешенные им и предусмотренные законом цели, получит непредсказуемый результат

Или внесение в реестр данных об электронном адресе и телефоне. Если следующим шагом станет электронное оповещение военнообязанных о необходимости появиться в ТЦК, могут возникнуть неприятные ситуации. Например, у пользователя изменился номер, или он длительное время не проверял электронную почту, или письмо попало в "спам", а ТЦК вместе с Нацполицией уже готовится говорить о нарушении правил воинского учета?

Еще один рисковый момент: депутаты принятием документа разрешили использование зарубежных "облачных технологий" (стран НАТО) для хранения и обработки данных из реестров. Более того, перед предоставлением доступа к государственной и военной тайне наша страна тщательно проверяет своих граждан, а здесь собирается делиться информацией из военного реестра с другими государствами, среди которых есть некоторые страны, довольно дружелюбно настроенные к стране-агрессору - РФ.

Еще один рисковый момент: депутаты принятием документа разрешили использование зарубежных "облачных технологий" (стран НАТО) для хранения и обработки данных из реестров

И еще одна опасность такого хранения данных - человеческий фактор. Конечно, реестры защищают от кибератак, но их невозможно защитить, например, от злоупотреблений со стороны недобросовестных работников (вспомним только кейс с Киевстаром).

Напоследок. Похожий реестр планируют создать для упрощения получения статуса УБД. По замыслу, это должно происходить онлайн и автоматически. Но по этому поводу уже ведутся споры. Поскольку "онлайн" - это мы в проекте видим, а вот насчет "автоматически" возникают вопросы, которые пока остаются без ответа.

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner