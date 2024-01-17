Рассказываем, как будет работать единый электронный реестр военнообязанных и призывников в Украине.

Верховная Рада 16 января приняла в целом законопроект 10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения". Этот законопроект - часть закона, который регулирует, как будет проходить мобилизация в 2024 году.

Что такое реестр военнообязанных - Украина и слежка за гражданами

Власти страны утверждают, что мобилизация в Украине будет проходить проще и легче, когда реестр военнообязанных заработает - это позволит избавить ТЦК от необходимости отлавливать людей на улицах и "приглашать" их на процедуру уточнения данных.

Закон об этом реестре был одобрен еще в 2017 году, но теперь в него внесли правки - к задачам реестра добавлены:

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идентификация призывников, военнообязанных, резервистов и обеспечения военного учета граждан Украины;

информационное обеспечение комплектования Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований личным составом в мирное время и в особенный период.

Также в реестр будут постоянно вноситься актуальные данные, а оформление документов воинского учета граждан Украины будет осуществляться с использованием средств Реестра.

Единый реестр военнообязанных - кто получит доступ

Определяется, что держателем Реестра Министерство обороны. А распорядителями Реестра есть Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Министерства обороны. Администратором реестра является держатель реестра, то есть Минобороны.

В рамках этих полномочий у Министерства обороны Украины будет право и обязанность:

обеспечивать технологическое функционирование реестра;

вносить на рассмотрение в Кабинет Министров предложения по Порядку ведения реестра, в котором устанавливать процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах;

организовывать взаимодействие реестра с другими реестрами (в том числе публичными), базами (банками) по получению (обмену) информации, определенной статьями 6-9 настоящего Закона, в соответствии с Законом "О публичных электронных реестрах";

обеспечивать развитие и модернизацию программных и аппаратных средств реестра;

предоставлять органам администрирования и ведения реестра право доступа к базе данных реестра и т.д.

Распорядители реестра будут организовывать его функционирование, следить за полнотой и актуальностью внесенных данных, а также получат доступ к определенной информации в реестре.

Интересно, что ТЦК - это орган администрирования реестра, а значит, сотрудники центра комплектования смогут также получать информацию из данных, которые находятся в реестре.

Какая информация будет внесена в реестр военнообязанных онлайн

Судя по перечню, обнародованному после голосования за законопроект, единый реестр военнообязанных - сайт, функционал которого похож на сыворотку правды.

Во-первых, в реестр будут вноситься и персональные, и служебные данные. Во-вторых, согласие на их обработку не требуется.

Список информации о призывниках, военноообязанных и резервистах впечатляет:

фамилия, сведения об изменении фамилии;

собственное имя (все собственные имена) сведения об изменении собственного имени;

отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

номера средств связи и адреса электронной почты;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) – с согласия военнообязанного, призывника, резервиста;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве (изменении гражданства);

сведения о смерти лица или объявлении лица умершим, или признании его безвестно отсутствующим;

сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованный образ лица лица;

сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление);

сведения об образовании и специальности (депутаты предлагали добавить также реквизиты документа об образовании, но эта поправка не прошла);

сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, последипломного и высшего образования;

сведения об опыте работы по специальности;

сведения об установлении, смене группы инвалидности;

сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения о статусе ветерана войны;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о разрешении на хранение и ношение оружия;

сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки;

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение на проживание в Украину;

реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

реквизиты удостоверения тракториста-машиниста (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, категория);

реквизиты удостоверения члена палубной команды судна внутреннего плавания, иного квалификационного документа, которым подтверждаются профессиональные компетентности для безопасной эксплуатации судна внутреннего плавания, международного удостоверения на право управления прогулочным судном, удостоверение судовода малого судна или водного мотоцикла, а также иного документа, предоставляющего управление прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, квалификация);

реквизиты свидетельства пилота (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

сведения о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах;

сведения о внутриперемещенном лице;

сведения о наличии права на отсрочку от призыва при мобилизации.

В свою очередь, к служебным данным призывника, военнообязанного и резервиста, которые вносятся, обрабатываются и хранятся в базе данных реестра, будут принадлежать сведения об исполнении воинского долга, сведения о результатах прохождения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы), сведения о прохождении альтернативной (невоенной) службы в соответствии с Законом "Об альтернативной (невоенной) службе" и сведения об участии в боевых действиях.

Как можно увидеть реестр военнообязанных - сайт или приложение

Согласно нормам ст.9, каждый гражданин Украины может посмотреть, внесли ли его в реестр военнообязанных. Сделать это получится через электронный кабинет призывника, а именно:

Предоставление гражданам Украины информации в соответствии со статьей 9 настоящего Закона осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные (информационно-коммуникационные) системы центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации в соответствии с законодательством об электронном информационном взаимодействии.

Что касается сохранности персональных данных, то будет действовать норма, согласно которой Минобороны "принимает в соответствии с законодательством Украины все необходимые меры для обеспечения технической защиты персональных и других данных Реестра в процессе их хранения, обработки и передачи электронными коммуникационными сетями".

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