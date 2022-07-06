Проект закона, которым предлагается отменить запрет, действующий для военнообязанных, уже зарегистрировали в парламенте.

В Верховной Раде ряд народных депутатов зарегистрировали проект закона, которым предлагают внести изменения в ряд законов, которыми военнообязанным запрещается покидать пределы их мест проживания без разрешения территориального центра комплектования.

В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины.

Нардеп Дмитрий Черный на своей странице в Facebook опубликовал сравнительную таблицу к проекту закона.

В таблице отмечено, что из законов Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения" предлагают исключить нормы, касающиеся запрета на перемещение военнообязанных.

Ранее УНИАН писал, что в Украине разработали порядок предоставления разрешений на выезд военнообязанным за пределы места проживания. Детали этой законодательной инициативы раскрыл адвокат ADER HABER Дмитрий Воронцов.

Позже в Генштабе вооруженных сил Украины сообщили, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в военкомате.

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