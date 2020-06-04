Степанов обозначил направления работы своих новоназначенных заместителей Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что необходимо еще назначить новых руководителей департаментов и директоратов Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов обозначил направления работы своих новых заместителей: Ирины Садовьяк, Ярослава Кучера и Игоря Иващенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил во время брифинга.

«Вчера на заседании Кабмина были назначены новые заместители министра здравоохранения. Так, первым заместителем министра здравоохранения стала Садовьяк Ирина Дмитриевна, которая до этого возглавляла национальную больницу «Охматдет», имеет большой опыт руководства в системе здравоохранения, руководила районной больницей, достаточно успешно руководила и достаточно успешно руководила «Охматдетом», - заявил он.

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По словам руководителя Минздрава, Садовьяк будет отвечать за стратегическое направление развития системы здравоохранения, за стандарты предоставления медпомощи, что является важным в реформировании этой системы.

«Следующим заместителем назначен Кучер Ярослав Александрович, он будет отвечать за цифровизацию, цифровую трансформацию, потому что все мы хотим быть в тренде, цифровые технологии должны быть в медицине - мы все хотим иметь свой личный (электронный - УНИАН) кабинет, электронные рецепты, электронные больничные. Все то, что уже использует мир, и Украина заслуживает того, чтобы у нас тоже это было», - отметил он.

Степанов также сообщил, что правительство также назначило Игоря Иващенко заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

«Все наше общение с международными партнерами и заимствование опыта европейских стран и адаптация его к украинским реалиям - это очень важно», - отметил министр.

Он подчеркнул, что украинская медицина должна соответствовать всем европейским и международным стандартам.

«Команда Минздрава на уровне заместителей сегодня полностью сформирована. Сейчас мы идем дальше по формированию команды на уровне директоров департаментов, директоратов и остальных специалистов, с которыми будем вместе реформировать систему здравоохранения», - подытожил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Кабинет министров назначил Садовьяк первым заместителем министра здравоохранения, Кучера - заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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