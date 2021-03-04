В МИД Украины отмечают, что Кремль обязан дать указание контролируемым Москвой боевикам соблюдать режим тишины на Донбассе и разблокировать деятельность ТКГ.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Россия должна наконец прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства. Риторика о приближении к "опасной линии" укладывается в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле. Не Германию и Францию ​​нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения. Это и запуск КПВВ, и гуманитарное разминирование, и определение новых участков для разведения сил и средств, и продвижение к освобождению удерживаемых лиц", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что Украина максимально настроена на достижение прогресса в этих вопросах, однако не видит готовности России к конструктиву.

Как сообщал УНИАН, на днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

Сегодня, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

"Рассчитываем на то, что все наши партнеры по "нормандской четверке" тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние для того, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет делать Кремль, если Украина "перейдет через красную черту", ​​Песков заявил: "Это требует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения".

Отвечая на вопрос УНИАН, что именно Кремль понимает под "красной чертой", Песков отметил: "Красная черта - это возобновление полноформатных боевых действий".

"Здесь главное, чтобы все, кто может, способствовали тому, чтобы полноценная гражданская война в Украине не возобновилась", - заявил пресс-секретарь президента России.

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Минские соглашения: что известно

После оккупации Россией Крыма и Донбасса ЕС ввел против РФ ряд политических и экономических санкций.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии в то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских соглашений, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

В марте 2015 года ЕС привязал ввод санкций против РФ к выполнению российскими властями Минских соглашений.

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Авторы: Виталий Саенко, Роман Цимбалюк