Чиновник уже подал заявление об увольнении в аппарат Рады, сообщил представитель Кабмина в парламенте.

Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию в аппарат Верховной Рады, сообщил в своем канале в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Напомним, 6 июля 2020 года Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

1 ноября стало известно, что подал в отставку вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что кадровые вопросы парламент должен рассмотреть уже на этой неделе – в среду, 3 ноября. Политик отметил, что таких вопросов много.

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Автор: Леся Лещенко