Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию в аппарат Верховной Рады, сообщил в своем канале в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Напомним, 6 июля 2020 года Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
1 ноября стало известно, что подал в отставку вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что кадровые вопросы парламент должен рассмотреть уже на этой неделе – в среду, 3 ноября. Политик отметил, что таких вопросов много.
Вас могут заинтересовать такие новости: