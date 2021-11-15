В частности, такое обустройство предусматривает ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадную дорогу.

Полное инженерное обустройство границы с Беларусью будет стоить примерно 7 миллиардов гривень.

Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года, которая предусматривает, что нелегальные мигранты, которые попали на территорию этих стран со стороны одной из них, будут выдворены обратно, а та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять.

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"Перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой, Беларусь вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте. Это значит, что пока, по крайней мере, сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться надо все равно", - отметил он.

Спикер МВД отметил, что границу и на севере, и на востоке все же надо "срочно строить и выделять на это ресурсы".

В частности, протяженность десяти наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всех 1 тыс. 84 километров границы с Беларусью.

"Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой "Егоза" - надо 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, вышки наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью - 7 миллиардов гривень", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

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Автор: Антонина Доломанжи