Киев выразил разочарование позицией президента Франции и объяснил ему, почему украинцы и россияне не братские народы.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины разочаровано, что президент Франции Эммануэль Макрон не решился назвать зверства российских оккупантов в Украине геноцидом, а также объяснило, почему пропаганда РФ о "братском народе" неуместна.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает. Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев", - пояснил он Макрону в ответ.

Дипломат подчеркнул, что мифы о братском народе окончательно разрушились, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале.

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые отъявленные враги", - отметил он.

Спикер МИД подчеркнул, что сейчас "нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов".

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть зверства России в Украине геноцидом. На вопрос журналистов о том, будет ли он называть действия России "геноцидом", он сказал, что пока – нет.

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