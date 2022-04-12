Он убежден, что президент РФ "уважает Францию".

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Владимир Путин принял решение о нападении на Украину из-за обиды, переросшей в паранойю.

Об этом пишет BFM TV.

По словам Макрона, сосредоточив наступление на Донбассе, российский президент стремится "достичь победы и нацелиться на славный военный парад 9 мая".

"Я очень мало верю в нашу коллективную способность посадить его за стол переговоров в краткосрочной перспективе", - сказал он.

Президент убежден, что изоляция Путина после введенных в 2014 году санкций только усугубила ситуацию.

"Роль Covid также не следует недооценивать ( ...) для многих руководителей, которые уже были на грани одиночества (...) Он месяцами оставался в Сочи, запирался, меньше общался с другими политиками", - говорит Макрон.

Он объяснил свои частные телефонные звонки президенту РФ необходимостью знать, как далеко тот сможет зайти.

Также Макрон считает, что Путин "уважает Францию ​​и проводит различие с остальным Западом". Однако "у него действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании русских, что его главная тема связана с американцами".

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франции нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.

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