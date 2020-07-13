Зеленский отозвал из Рады постановление о местных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады постановление о местных выборах.
Об отзыве постановления объявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.
По данным источников издания, причина - некорректное описание, как будут проходить выборы в районных советах.
Стефанчук отметил, что президент направил в Верховную раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня снять проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.).
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При этом источник РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" еще до объявления Стефанчука заявил, что Рада сегодня не будет рассматривать постановление о выборах.
Он также добавил, что в поданном постановлении некорректно описано, как будут проходить выборы в районных советах. Сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00.
"Комитет собрался, но мы не пришли к понятному ответу, как это правильно сделать", - отметил источник.
Ранее УНИАН сообщал, что сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября.
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