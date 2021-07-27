Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она оставалась работать на Банковой.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила свою книгу "Каждый из нас - президент" спикеру Путина Дмитрию Пескову.

Об этом она сообщила в Facebook.

Мендель оставила автограф на первой странице мемуаров на русском языке. Она уточнила, что подарок сделала как "бывший пресс-секретарь пресс-секретарю президента России".

"Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", – сказала Мендель. В конце она подтвердила факт отправки указанным адресом на посылке – Администрации Путина.

7 июля Юлия Мендель выложила один из отрывков книги в своем блоге, в котором, в частности, затронула вопрос украинского и, по ее словам, "украинского русского языка".

В комментарии журналистам во время анонса мемуаров Мендель рассказывала, что написала текст о своей работе, украинской политике и некоторых инсайдах. Как главную тему книги она выделила "самоидентификацию украинцев как нации".

Юлия Мендель покинула должность пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она оставалась работать на Банковой в роли советницы по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

Автор: Яна Ставская