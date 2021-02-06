Кравчук отметила, что Разумков является внефракционным депутатом.

Отказ главы парламента Дмитрия Разумкова голосовать на заседании Совбеза за введение санкций против Newsone, 112 Украина и ZIK на принятие решений не повлиял.

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Об этом в интервью 24 канала сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"С юридической точки зрения, это (отсутствие 2 голосов) ни на что не повлияло. Вызвал ли этот вопрос внутри команды? Да, вызвал, но мы уже привыкли, что в любой момент у кого-то может быть собственное мнение", – пояснила Кравчук.

Она отметила, что Разумков является внефракционным депутатом, как и его заместитель Руслан Стефанчук.

"Однако Разумков приходит на каждое заседание нашей фракции. Мы совместно обсуждаем вносимые законопроекты. Да, он чаще себе позволяет собственное мнение, чем другие члены фракции. Очевидно, статус так влияет на человека", – отметила она.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: УНИАН