Из 20 членов Совета национальной безопасности и обороны на заседании присутствовали 19.

Решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения поддержали все члены СНБО, но у одного из них было замечание.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, передает УП.

"На заседании СНБО был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы. Я могу сказать, что голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием. Была ситуация, связанная с тем, что надо вносить в закон о санкциях дополнительные аргументы", - сказал Данилов.

Кто именно высказал замечание Данилов не сказал. Однако, по данным издания ZN.ua замечания высказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, именно Разумков был единственным членом СНБО, который в начале февраля не поддержал введение санкций против соратника Медведчука, владельца телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone, нардепа Тараса Козака.

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ZN.ua также отмечает, что из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19 - министр финансов Сергей Марченко находится в запланированном отпуске.

Санкции против Медведчука: что известно

Сегодня, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции были введены в отношении граждан Украины Оксаны Марченко, Виктора Медведчука, Натальи Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Масленка, Михаила Попова, Константина Вацьковского, Виталия Донченко.

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Автор: Александр Топчий