Накануне СНБО утвердил санкции против нардепа из ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука, которые коснулись среди прочего трех его телеканалов.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций против нардепа Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом пишет УП со ссылкой на слова некоторых членов Совбеза.

По их словам, члены СНБО вправе вводить санкции против граждан Украины, но их можно будет обжаловать. Впрочем, эту процедуру они оценивают как достаточно проблематичную.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что санкции не поддержали два человека. Один из них находился в командировке.

"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - сообщил Данилов.

Санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK: что известно

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

После этого каналы сразу начали отключать от эфира.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Юрий Годован