Если международная система сдержек и противовесов не сработает, мир может погрузиться в глобальный конфликт, говорит волонтер.

Поведение ключевых мировых политиков, их риторика и текущие конфликты могут свидетельствовать о приближении Третьей мировой войны. Таким прогнозом поделилась волонтер Мария Берлинская в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Если из того, что озвучивает Трамп, что-то реализуется... если воспринимать это всерьез, то вырисовывается 3-4 разных мировых конфликта. По состоянию на 2025 год мы имеем кое-что опаснее, чем ядерное оружие - развитие технологий. Развитие технологий выходит на тот уровень, когда человечеству все легче убивать друг друга массово", - говорит волонтер.

Она добавила, что Китай и Индия начинают массово производить наземные дроны, "робопсов" и другие технологии. Украина же в этой войне стала полигоном для тестирования различных технологий.

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"И мы имеем ситуацию, где с одной стороны стареющие мировые политики стремятся к определенному реваншу. Путину и Трампу за 70. Си Цзиньпин - генерация политиков, рожденных в 50-е. Они помнят старый мир, и зашли в новый, но с новыми инструментами. И насколько нам всем хватит системы сдерживания и противовесов - я не знаю", - рассуждает Берлинская.

В частности волонтерку беспокоит, что Америка отходит от старой роли гаранта мирового порядка и может начать пользоваться "правом сильного".

"Насколько это будет доведено до абсурда и геополитического конфликта я не знаю. Но, еще несколько лет назад мне все больше становилось похоже на то, что наша война является определенным интро к Третьей мировой войне. Вторая мировая война так не была названа сразу, так же, как и первая. Были определенные вспышки на глобусе, конфликты между несколькими странами, но все больше государств были втянуты в противостояние", - говорит волонтер.

Берлинская отмечает, что об угрозе Третьей мировой войны в последнее время стали говорить значительно чаще, в том числе и те люди, которые имеют соответствующую компетенцию. В частности бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Я очень хочу ошибаться в своем прогнозе и я очень не хочу, чтобы Украина стала одним из полей сражений Третьей мировой. Но я точно знаю, что "делай, что можешь, и будь, что будет". Поэтому моя задача и нашей волонтерской команды - защитить украинцев через технологии. Что бы дальше ни происходило, мы делаем то, что должны делать", - добавила она.

Угроза Третьей мировой войны

Как писал УНИАН, Мария Берлинецкая уже не впервые говорит о Третьей мировой войне в контексте полномасштабного российского вторжения в Украину. В декабре она утверждала, что Третья мировая уже в своем разгаре, и началась она именно с нападения России на Украину.

Бывший морской пехотинец армии США, а ныне командир группы Международного легиона при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины тоже убежден, что "технически" российское вторжение в Украину можно считать началом Третьей мировой войны. По его мнению, основанием так считать является участие в этой и других текущих войнах представителей государств из разных частей мира.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что Третья мировая начнется в том случае, если Россия выйдет победителем из войны против Украины. По его словам, после своей победы Россия пойдет дальше и попытается переформатировать Европу.

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