Если мир не проснется и не поймет исторический контекст происходящего, мы получим повторение того, что происходило во время Первой и Второй мировой войны.

Технически полномасштабное вторжение России в Украину уже переросло в Третью мировую войну. Такое мнение высказал Джон, бывший морской пехотинец армии Соединенных Штатов Америки, командир группы Международного легиона при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, в интервью на "Армия TV", отвечая на вопрос о том, это еще не Третья мировая, если такое количество людей из разных стран сошлось на линии боевого соприкосновения, он отметил, что технически это уже так и есть.

"Я говорил об этом с друзьями. По определению – да, технически это уже Третья мировая война. Хотя бы потому, что мы четко видим участие трех наций, которые участвуют в боевых действиях на земле. И которые при этом имеют поддержку со стороны правительств своих стран. И очевидно, что страны находятся в разных частях света", – сказал Джон.

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С точки зрения логистики, добавил он, Третья мировая "началась как только Россия пересекла границу":

"Потому что, собственно, в тот момент в Украину началась поставка оружия и оборудования от стран-членов НАТО. С этой точки зрения можно сказать, что Третья мировая война уже началась".

В то же время, добавил командир группы, если же говорить о масштабе, то пока о мировой войне речь не идет. По его мнению, для этого нужно, чтобы "хотя бы одна из стран, которая входит в НАТО, присоединилась на сторону Украины".

"То есть, чтобы война была – двое против двух. И как по мне, это минимум", – сказал Джон.

По его мнению, если это случится, то российский диктатор Владимир Путин "может сойти с ума и начать нажимать на те кнопки, которые не стоит нажимать, что уже на самом деле приведет к эскалации".

"Но исторически, я бы сказал, что нечто подобное неизбежно приближается. Мы видели, как постепенно войны перерастали в Первую мировую, Вторую мировую. Когда одна страна начинает давить на другую страну, потом постепенно еще одна страна решает присоединиться, потом – еще одна и еще одна. И так начинались полномасштабные мировые войны", – отметил боец.

И он считает, что если мир вовремя не проснется, не поймет исторический контекст того, что происходит сейчас, то мы получим повторение того, что происходило во время Первой мировой войны и Второй мировой войны:

"В результате военный конфликт, который мог бы длиться год или два, превратится в конфликт, который будет длиться 10 или 15 лет, как это бывало в прошлом. Поэтому да, мне кажется, что на самом деле это и является началом Третьей мировой войны".

Третья мировая война: другие мнения

Волонтер Мария Берлинская считает, что Третья мировая война началась с полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. По ее словам, "мы уже внутри Третьей мировой войны, которая началась с полномасштабного нападения России на Украину".

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также считает, что Третья мировая война уже началась. Перед Украиной стоят не только российские оккупанты, но и солдаты из Северной Кореи.

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