Зеленский назначил Лысого руководителем Государственного управления делами

Чиновник, который с июня был и.о. руководителя ГУД, назначен на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Об этом говорится в указе №566/2020, размещенном на сайте главы государства. "Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в указе. Читайте такжеЗеленский назначил Резниченко председателем Днепропетровской ОГА Назначение Игоря Лысого в ГУД: что известно 18 июня Зеленский указами № 236 и № 237 уволил с должности руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова и назначил временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУД Игоря Лысого. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Хилюк

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