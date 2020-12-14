Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами.
Об этом говорится в указе №566/2020, размещенном на сайте главы государства.
"Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в указе.
Читайте такжеЗеленский назначил Резниченко председателем Днепропетровской ОГА
Назначение Игоря Лысого в ГУД: что известно
18 июня Зеленский указами № 236 и № 237 уволил с должности руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова и назначил временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУД Игоря Лысого.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram