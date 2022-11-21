Если РФ совершит нападение на Украину из Беларуси, то понесет огромные потери, отметил военный эксперт.

Армия России может попытаться снова напасть на север Украины из Беларуси, чтобы отвлечь Силы обороны.

Украинская сторона подготовила в северных областях фортификационные и инженерные позиции, проведен ряд учений, поэтому легкой прогулки у россиян не будет, они понесут огромные потери, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel.

"Вполне возможно, что российская армия попытается атаковать северные области Украины с целью отвлечения части украинских Сил обороны", - отметил собеседник.

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Эксперт добавил, что если у украинских сил на северном фланге фронта будет достаточно артиллерии и боеприпасов к ней, то шансы успеха для оккупационных войск даже численностью около 30 тысяч будут сводиться к нулю. "Они просто все будут перебиты", - добавил он.

Селезнев отметил, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россиянам хотя бы для призрачного шанса на успех на севере нашего государства необходимо собрать группировку войск, которая насчитывала бы около 30 тыс. человек.

"...Сейчас они собрали там до 10 тысяч. Соответственно, такими ресурсами атаковать невозможно", - подчеркнул собеседник.

По его словам, большинство экспертов считают, что нападение из Беларуси на Украину возможно в 20-х числах декабря.

Беларусь помогает России во время полномасштабной войны против Украины - важнейшие новости

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину на нашу землю из Беларуси вторглись российские войска и тяжелая вражеская техника. Противники попытались захватить Киев и еще ряд городов, но потерпели поражение и понесли большие потери в технике и живой силе.

С беларуской территории также не раз обстреливали различные наши объекты.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко только недавно признался, что поддерживает Россию. Беларусь и РФ начали формировать совместную группировку войск. Генштаб Вооруженных сил Украины предупреждал, что угроза из Беларуси сохраняется.

В Офисе президента сообщали, что наша страна на границе с Беларусью строит железобетонный забор с колючей проволокой.

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