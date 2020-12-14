Кроме того, у премьер-министра хотят спросить по поводу основных показателей бюджета на следующий год.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк предлагает заслушать в парламенте премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно запланированного локдауна и вакцинации населения от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Читайте такжеЛокдаун в Украине введут с 8 по 24 января: что запретят

Кондратюк отметила, что Шмыгаль должен ответить на вопрос, чего ожидать от локдауна, который "запланирован правительством непонятно почему с 8 января, как и с карантином выходного дня, с парламентом снова правительство не советовался".

По ее словам, возникает вопрос целесообразности введения карантина в такой период. При этом Кондратюк напомнила, что в Германии локдаун вводится с 16 декабря по 10 января.

Заместитель председателя ВР также отметила, что премьер-министр должен сообщить, каким образом будет проводиться массовая вакцинация от COVID-19, учитывая, что Украина должна получить очень незначительное количество доз вакцин.

Кондратюк также подчеркнула, что "необходимо спросить у Шмыгаля по поводу основных показателей бюджета на следующий год".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что в пятницу во время Часа вопросов к правительству в ВР по этим вопросам должен докладывать министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк