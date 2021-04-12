Несмотря на локдаун, Верховная Рада и другие органы власти, согласно постановлению правительства, должны работать.

Ограничений на работу парламента во время усиленных карантинных мер нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал во время заседания Согласительного совета парламента, отвечая на вопрос спикера Дмитрия Разумкова, может ли парламент работать в то время, когда в Киеве введены жесткие карантинные ограничения.

Радуцкий отметил, что ВР должна руководствоваться постановлением правительства №1236 от 9 декабря 2020 года. По его словам, в соответствии с положениями документа, "ограничений на работу органов государственной власти во время усиленных мер карантина нет. Это касается не только Верховной Рады, но и Кабинета министров Украины и всех остальных".

Читайте такжеНазваны условия, при которых журналисты смогут вернуться в кулуары Рады

Радуцкий подчеркнул, что каждые два час00 необходимо кварцевать помещение сессионного зала, также депутаты и работники Аппарата должны носить маски, которые также надо менять каждые два часа.

В свою очередь Разумков напомнил, что решение об изменении Календарного плана работы парламента принимается 226 и более голосами депутатов. Он отметил, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрено проведение пленарных заседаний Верховной Рады в удаленном режиме.

Вместе с тем Разумков во время брифинга отметил, что работа в сессионном зале предотвратит разговоры о том, что кто-то не смог проголосовать из-за исчезновения интернета или кто-то кого-то "заставил нажать ту или иную кнопку".

"Я лично не являюсь сторонником такого режима работы, потому что законы должны приниматься в зале, чтобы потом ни у кого не возникало вопросов...", - сказал спикер.

Председатель ВР считает, что в ситуации, когда многим людям, несмотря на жесткие карантинные ограничения, приходится ездить на работу, неправильно, чтобы депутаты во время пленарной недели работали из дома.

Он отметил, что когда депутатов избирали, и если бы они говорили: "вы меня изберите, а я буду дома сидеть - и хорошо, чтобы в этом государстве, и голосовать по телефону, то шансов избраться было бы меньше".

Рада и карантин

Как известно, на текущей неделе народные депутаты работают в пленарном режиме, то есть принимают решение в сессионном зале парламента.

8 апреля в интервью одному из изданий вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что получил от президента задание разработать специальное приложение, с помощью народные депутаты и члены правительства могли бы голосовать онлайн и с помощью электронной подписи.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко пошутил, что на этой неделе депутаты в Верховной Раде будут питаться "святым духом", потому что столовая не будет работать из-за карантинных ограничений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк