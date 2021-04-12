Ограничений на работу парламента во время усиленных карантинных мер нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал во время заседания Согласительного совета парламента, отвечая на вопрос спикера Дмитрия Разумкова, может ли парламент работать в то время, когда в Киеве введены жесткие карантинные ограничения.
Радуцкий отметил, что ВР должна руководствоваться постановлением правительства №1236 от 9 декабря 2020 года. По его словам, в соответствии с положениями документа, "ограничений на работу органов государственной власти во время усиленных мер карантина нет. Это касается не только Верховной Рады, но и Кабинета министров Украины и всех остальных".
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Радуцкий подчеркнул, что каждые два час00 необходимо кварцевать помещение сессионного зала, также депутаты и работники Аппарата должны носить маски, которые также надо менять каждые два часа.
В свою очередь Разумков напомнил, что решение об изменении Календарного плана работы парламента принимается 226 и более голосами депутатов. Он отметил, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрено проведение пленарных заседаний Верховной Рады в удаленном режиме.
Вместе с тем Разумков во время брифинга отметил, что работа в сессионном зале предотвратит разговоры о том, что кто-то не смог проголосовать из-за исчезновения интернета или кто-то кого-то "заставил нажать ту или иную кнопку".
"Я лично не являюсь сторонником такого режима работы, потому что законы должны приниматься в зале, чтобы потом ни у кого не возникало вопросов...", - сказал спикер.
Председатель ВР считает, что в ситуации, когда многим людям, несмотря на жесткие карантинные ограничения, приходится ездить на работу, неправильно, чтобы депутаты во время пленарной недели работали из дома.
Он отметил, что когда депутатов избирали, и если бы они говорили: "вы меня изберите, а я буду дома сидеть - и хорошо, чтобы в этом государстве, и голосовать по телефону, то шансов избраться было бы меньше".
Рада и карантин
- Как известно, на текущей неделе народные депутаты работают в пленарном режиме, то есть принимают решение в сессионном зале парламента.
- 8 апреля в интервью одному из изданий вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что получил от президента задание разработать специальное приложение, с помощью народные депутаты и члены правительства могли бы голосовать онлайн и с помощью электронной подписи.
- Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко пошутил, что на этой неделе депутаты в Верховной Раде будут питаться "святым духом", потому что столовая не будет работать из-за карантинных ограничений.
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