Зеленский пообещал помочь населенным пунктам, пострадавшим от паводков и лесных пожаров

Глава государства отметил, что спасатели продолжают работать над ликвидацией пожара в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все населенные пункты, которые пострадали в результате паводков на западе Украины, а также лесного пожара в Луганской области, получат необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом он заявил журналистам во время рабочей поездки в Черновицкой области.

Глава государства отметил, что спасатели, работающие над ликвидацией огня в Луганской области, смогли оперативно добраться до пострадавших сел благодаря отремонтированной дороге Северодонецк - Станица Луганская.

«Благодаря этой дороге - она построена - все пожарные доехали. Все очень благодарят», - сказал он.

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Зеленский отметил, что все населенные пункты, которые пострадали в результате наводнений, также получат необходимую помощь. «Есть председатели областных государственных администраций, которые являются «глазами» в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но увидите - всем селам, пострадавшим от наводнения, обязательно помогут», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. На прошлой неделе правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

Спасатели ликвидируют лесные пожары на территории Новоайдарского района Луганской области. 6 июля лесной пожар возник вблизи с. Осколоновка, который из-за сильного порывистого ветра распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. По последним данным, в результате пожаров погибли пять человек. Огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов.

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