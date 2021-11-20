Также глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Румэн Радев подыгрывает российской пропаганде.

Высказываниями о принадлежности оккупированного Россией Крыма президент Болгарии Румен нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи человек. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - заявил Кулеба.

Читайте такжеПрезидент Болгарии назвал Крым "российским": Украина отреагировалаКак сообщал УНИАН, 18 ноября во время предвыборных дебатов президент Болгарии Румен Радев назвал Крым, который временно оккупирован Российской Федерацией, российской территорией.

19 ноября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев. В МИД Украины заявили о недопустимости высказываний Радева.

В тот же день в комментарии журналистам Радев заявил, что считает Крым "российским", хотя признает, что российская аннексия украинского полуострова является нарушением международного права.

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно понятный. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера (18 ноября) вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", – сказал Радев.

Автор: Виктория Токарева