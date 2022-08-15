Секретарем Совета является постоянный представитель президента в АР Крым.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Соответствующее решение обнародовано на сайте Президента Украины.

Консультативный совет при президенте создали с целью содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения вреда, причиненного государству, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупации РФ части территории Украины, а также проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы.

Согласно указу Зеленского глава ОП Андрей Ермак должен внести предложения по персональному составу этого Консультативного совета. Указ вступает в силу со дня его опубликования 15 августа.

Председателем Консультативного совета является президент. Секретарем Совета является постоянный представитель президента в АР Крым. В состав Совета также входят руководитель ОП, секретарь СНБО, глава СБУ, генпрокурор (по согласию), министры, заместители главы ОП, председатель Меджлиса (по согласию) и так далее.

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