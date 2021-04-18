В понедельник Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложит главам МИД стран-членов Европейского Союза шаги для укрепления поддержки Украины со стороны ЕС.

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Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, 19 апреля Кулеба по приглашению высокого представителя ЕС Жозеп Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.

В МИД уточнили, что на повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам – вопрос обострения Россией ситуации на оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ.

Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации безопасности, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

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Автор: УНИАН