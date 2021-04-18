Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложит главам МИД стран-членов Европейского Союза шаги для укрепления поддержки Украины со стороны ЕС.
Читайте такжеОбмен "любезностями": Париж как центр виртуального "нормандского формата"
Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, 19 апреля Кулеба по приглашению высокого представителя ЕС Жозеп Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.
В МИД уточнили, что на повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам – вопрос обострения Россией ситуации на оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ.
Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации безопасности, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.
Вас также могут заинтересовать новости
- EUObserver: В ЕС отмалчиваются, почему глава Еврокомиссии отказалась ехать в Украину
- Süddeutsche: Запад может сделать 5 вещей, чтобы предотвратить новую войну в Украине
- Зеленский объяснил, почему затянулись переговоры с Макроном в формате "с глазу на глаз"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram